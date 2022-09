Quartetto diffuso, concerti online in ospedali e case riposo

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Musica per i malati negli ospedali, gli anziani e le persone più fragili. E' l' obiettivo del progetto della Società del Quartetto di Milano che offrirà in streaming gratuito ai nove ospedali Humanitas in Italia, alla Casa di riposo Giuseppe Verdi e alla Fondazione Don Carlo Gnocchi tre concerti dal vivo della nuova Stagione in Sala Verdi con Daniele Gatti e l'Orchestra Mozart; la Chamber Orchestra of Europe con Antonio Pappano e Janine Jansen, e il Collegium Vocale Gent diretto da Philippe Herreweghe. Il primo appuntamento è in programma il 2 ottobre con l'Eroica di Beethoven e Metamorphosen di Richard Strauss Il progetto, sostenuto dalla Fondazione di Comunità Milano - Città, Sud Ovest, Sud Est, Martesana onlus, segue le iniziative sociali già messe in campo dalla Società del Quartetto di Milano come il "Biglietto sospeso" e l'apertura a tutte le vittime di violenza della Sala Verdi. La musica che arriverà nelle nove sedi di Humanitas, da Milano a Catania, e nelle altre strutture coinvolte è destinata non solo ai malati ma anche ai loro familiari e al personale sanitario. L'obiettivo del progetto "Quartetto Diffuso" è sviluppare il dialogo e la condivisione tra le persone di una comunità e costruire un ponte con l'esterno. Il pubblico potrà partecipare agli eventi grazie alla disponibilità del programma di sala e alla presentazione affidata a un musicologo. ''La musica unisce e la musica consola'' così Ilaria Borletti Buitoni, presidente della Società del Quartetto di Milano, ha spiegato lo spirito dell' iniziativa. ''Aprire l'ospedale alla musica è un modo per tornare alla normalità'', ha aggiunto Rosa Clara Manduzio, presidente di Fondazione Insieme con Humanitas che coordina oltre 300 volontari nei nove ospedali. Questo nuovo progetto ''permetterà a moltissimi anziani, ospiti in diverse case di riposo, di poter ascoltare bella musica eseguita da interpreti di altissimo livello'', ha osservato Roberto Ruozi, presidente della Casa di Riposo per Musicisti Giuseppe Verdi di Milano. Gli altri due appuntamenti il 29 novembre e il 4 aprile 2023.

(ANSA).