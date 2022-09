Anastacia deve far riposare la voce, stop a 3 concerti in Italia

(ANSA) - FIRENZE, 24 SET - "Siamo molto dispiaciuti di annunciare che Anastacia è stata consigliata dal suo medico di dare riposo alla propria voce. Purtroppo, questo significa che dovranno essere posticipate le restanti date italiane: Catania 24 settembre, Firenze 26 settembre e Bassano Del Grappa 27 settembre. Stiamo riprogrammando questi spettacoli per il mese di novembre e a breve ci sarà un annuncio con maggiori dettagli". Così gli organizzatori dei concerti della star americana. "Tutti i biglietti per le date originali saranno validi per gli spettacoli riprogrammati", avvisano i promotori scusandosi "per l'inconveniente. Anastacia apprezza il supporto di tutti e non vede l'ora di tornare on the road". (ANSA).