Verdena, le nostre note moderatamente allegre in tempi cupi

"La nostra musica è quello che siamo noi oggi, un po' bambini e un po' esoterici". Si intitola 'Volevo Magia' il nuovo album dei Verdena in uscita venerdì 23 settembre. Il settimo disco di inediti nella carriera della band di Alberto Ferrari, Luca Ferrari e Roberta Sammarelli, arriva a sette anni dal precedente 'Endkadenz', progetto pubblicato in due volumi. Tredici sono le tracce in scaletta, da 'Chaise Longue' a 'Nei Rami', per una serie di brani scritti e lavorati a partire dal 2017 e fino a poco tempo fa.

"Sono sembrati meno anni dall'ultimo album - hanno commentato i Verdena - anche perché il disco è cambiato da quando abbiamo cominciato a lavorarci. Abbiamo mantenuto un po' di canzoni che avevamo scritto tra il 2017 e il 2018. Dopo l'emergenza Covid ne abbiamo scritte altre otto, delle quali alcune sono finite dell'album e altre no. Una esclusa si chiama 'Carabinieri' ed è stata in scaletta fino all'ultimo. Alcune cose scritte all'inizio hanno anche trovato una nuova veste, perché dopo milioni di ascolti erano un po' consumate". La 'magia' è anche quella che la band bergamasca ritrova sempre in sala prove, l'ormai celebre 'Pollaio' di Albino, in piena Val Seriana, dove i tre ricompongono e mescolano da sempre i loro 'ingredienti', anche dopo i periodi di 'separazione' ciascuno alle prese con i propri progetti, vuoi artistici o vuoi di vita.

"Ritrovarsi in sala prove è sempre molto naturale - hanno spiegato - e non è la prima volta che stiamo separati per qualche tempo per poi ritrovarci. C'è sempre voglia di creare qualcosa e di esprimersi in quel momento. Questa volta tutto è partito da 'Chaise Longue', che è uscita da un demo casalingo di Alberto". 'Volevo Magia' sarà anche il protagonista di un tour nei più importanti club italiani, molti dei quali già andati sold-out. La partenza è fissata per il 29 ottobre all'Estragon di Bologna. "Anche se passano gli anni - hanno commentato i Verdena quasi in coro - facciamo sempre musica senza pensare molto al modo in cui la facciamo. Questo però ci sembra un disco più 'allegro' del solito, non nei testi sicuramente ma nella musica si. E' interessante che sia successo in un periodo piuttosto cupo come quello che stiamo vivendo tutti". Con il tour la band tornerà ad incontrare il pubblico. Poi si vedrà. "Ci sono state delle proposte per Sanremo negli anni passati - hanno detto i Verdena - ma ogni volta eravamo alle prese con qualcosa e abbiamo sempre detto no. Quest'anno niente e magari l'anno prossimo saremo ancora alle prese con un nuovo progetto, chissà. Ci vorrebbe la canzone giusta nel momento giusto, ma forse adesso non avrebbe tanto senso per noi, come lo avrebbe avuto qualche anno fa. Tanti gruppi italiani ci sono andati, ma poi non è successo niente, a parte forse i Maneskin, che però prima avevano già fatto altro".