Giordana Angi annuncia l'uscita di un nuovo album

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Giordana Angi ha annunciato il suo quarto album in studio, "Questa fragile bellezza", in uscita il 28 ottobre per Virgin Records / Universal Music Italia.

L'album arriva anticipato dal nuovo singolo "Un Autunno Fa".

È uscito anche il videoclip del brano. "Ogni volta che sono chiamata a fare un video - racconta la cantautrice - per me è cosa complicata perché devo dare immagine ad una musica che da sé dovrebbe dare immagini a chi ascolta. Non volendo rovinare l'immaginazione di nessuno mi ritrovo sempre in difficoltà. In questo caso, con questo video mi sembra di aver trovato un giusto equilibrio per interpretare la canzone senza essere invadente con le immagini".

"Un autunno fa la percepisco come una ballata struggente dalle sonorità essenziali, in cui ho eliminato il superfluo lasciando ciò che per me conta davvero, con l'obiettivo di descrivere e immortalare l'emozione di un momento", spiega ancora Giordana Angi. "Questa canzone anticipa l'album dal titolo Questa fragile bellezza. Ho lavorato a questo nuovo progetto per mesi e con tutta la dedizione possibile. I testi raccontano di una bellezza che non è quella dei vincenti, dei perfetti ma una bellezza che nasce dalle incomprensioni, dall'incomunicabilità, dalla solitudine, dal dolore e che, una volta compresa, diventa profonda consapevolezza".

L'album includerà anche i precedenti singoli, "Passeggero" e "Le cose che non dico". (ANSA).