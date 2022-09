Cremonini, dal 29 settembre "duetto" con Dalla in Stella di mare

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Cesare Cremonini e Lucio Dalla. I due artisti bolognesi si incontrano in un "duetto" virtuale sulle note del brano "Stella di Mare". Un'inedita versione in uscita il 29 settembre.

Si tratta di un'operazione artistica senza precedenti: per la prima volta, infatti, grazie a Sony Music, Pressingline e alla Fondazione Lucio Dalla, è stato concesso l'utilizzo della voce di Lucio dal master originale del brano del 1979. "Stella di mare" oggi rinasce come un miracolo, grazie a una produzione rinnovata in grado di lasciare intatta l'emozione del brano, la forza della sua melodia e il testo.

"Io e Lucio ci eravamo a lungo promessi di unire le nostre voci in una canzone e oggi, a quasi ottant'anni dalla sua nascita, il mio sogno si avvera. Per me "Stella di mare" non è soltanto una delle più belle canzoni d'amore di Dalla, ma un brano contenuto in un album, Lucio Dalla del 1979, che è una tra le opere artistiche più affascinanti della storia della musica italiana - racconta Cremonini -. Un regalo per tutto il pubblico e anche per chi come me crede che la grande eredità lasciata dai maestri della canzone sia indispensabile per chi ne inventa di nuove in questo tempo. Per avvicinarmi alla vocalità di Lucio mi sono dapprima misurato con la sua voce in un duetto virtuale nato durante il tour negli stadi di quest'estate. Quella esperienza è stata così coinvolgente da farmi pensare immediatamente a un vero e proprio progetto artistico". Il brano è stato prodotto e riarrangiato in studio da Cesare Cremonini e dal produttore e musicista Alessandro Magnanini.

I disegni della copertina sono stati realizzati da Gianluigi Toccafondo, pittore, illustratore e cineasta, cha ha realizzato una serie di tavole a colori con protagoniste delle sinuose figure femminili che emergono da fondali blu, turchesi e verdi.

"Stella di Mare" con Lucio Dalla sarà contenuta nell'album "Cremonini Live: Stadi 2022 + Imola", in uscita il 28 ottobre.

Il cantautore tornerà nei palazzetti quest'autunno con il "Cremonini Tour Indoor 2022": 29 ottobre Mantova, 1, 2, 4, 5 novembre Roma, 7, 8, 11 novembre Casalecchio di Reno (Bologna), 13, 14, 16 e 17 novembre Milano. (ANSA).