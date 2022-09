Torna Italia In...Canto, al via semifinale 19ma edizione

(ANSA) - SAN VINCENZO, 21 SET - Sono 40 - 17 donne e 23 uomini - i semifinalisti della 19esima edizione di "Italia In…Canto", la kermesse canora di 50&Più che dà l'opportunità a cantanti dilettanti over 50 di esibirsi con brani celebri della musica italiana.

Appuntamento al Garden Toscana Resort di San Vincenzo, in provincia di Livorno, nelle serate di giovedì 22 e venerdì 23 settembre con la semifinale, organizzata in occasione della manifestazione "Immagina 2022″, il grande evento 50&Più che unisce la passione per lo sport, con lo svolgimento delle Olimpiadi 50&Più, a quella per il canto. I 40 semifinalisti, provenienti in prevalenza dal nord e dal centro del Paese, ma anche dal sud e dalle isole, sono stati scelti tra 147 candidati (le selezioni si sono chiuse nel mese di luglio scorso) e si sfideranno a suon di musica e parole per aggiudicarsi la possibilità di esibirsi nella finale in programma nel 2023. Tra i brani scelti dai partecipanti al concorso nazionale figurano celebri canzoni portate al successo da alcuni dei cantanti italiani più amati, da Mina a Lucio Battisti, da Mia Martini a Lucio Dalla, dai Pooh a Gianni Morandi, fino a Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Alex Britti e Jovanotti. (ANSA).