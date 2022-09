Spettacolo, Marco Parri è il nuovo presidente di Federvivo

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Marco Parri è il nuovo Presidente della federazione Federvivo, la federazione che in seno all'AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) rappresenta la principale rappresentanza del comparto dello spettacolo dal vivo. Lo rende noto l'Agis, precisando che l'elezione è avvenuta oggi a Roma. Parri succede a Filippo Fonsatti, che ha guidato la federazione sin dalla sua nascita, avvenuta nel 2016.

Fiorentino, laureato in Scienze Politiche, Parri è presidente dell'associazione nazionale delle Istituzioni Concertistico Orchestrali, e direttore generale dell'Orchestra della Toscana.

Nella sua carriera ha ricoperto vari incarichi istituzionali e di vertice in ambito sia toscano che nazionale, è stato docente dell'Università di Firenze ed ha collaborato e diretto importanti festival e teatri toscani.

Tra gli obiettivi indicati nel suo primo discorso quello di "una relazione continua e proficua tra le varie componenti dello spettacolo dal vivo ed un confronto diretto con le istituzioni ed il nuovo esecutivo per risolvere i problemi più urgenti del settore, primo fra tutti quello del caro energetico e per affrontare i decreti attuativi della legge sullo spettacolo".

Eletti anche i nuovi vicepresidenti, che sono: Luciano Messi, Presidente ATIT - Associazione Teatri Italiani di Tradizione e Ruggero Sintoni, Presidente di A.N.T.A.C. - Associazione Nazionale Teatri Stabili d'Arte Contemporanea.

A completare l'Ufficio di Presidenza Patrizia Coletta, Presidente A.D.E.P. - Associazione Danza Esercizio e Promozione, Giuseppe Basilotta, Presidente A.N.C.T.I. - Associazione Nazionale delle Compagnie e dei Teatri di Innovazione, e Francescantonio Pollice, Presidente AIAM - Associazione Italiana Attività Musicali. (ANSA).