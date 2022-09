Relative calm di Wilson e Childs al debutto a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 21 SET - Al Teatro Comunale di Bologna Bob Wilson ha già messo in scena le opere Madama Butterfly di Puccini e Macbeth e Trovatore di Verdi. Il regista texano torna ora nella sala di Antonio Bibiena, il 24 settembre alle 20 e il 25 alle 16, per uno spettacolo di danza, 'Relative calm', realizzato assieme alla coreografa newyorkese Lucinda Childs. In scena i 13 danzatori della MP3 Dance Company diretti da Michele Pogliani.

La collaborazione tra Wilson e Childs, due dei protagonisti dell'avanguardia americana, risale agli anni Settanta del 1900: con con questo allestimento, che ha debuttato a Roma lo scorso giugno, sono tornati a lavorare nuovamente assieme dopo il successo di 'Einstein on the Beach', mentre nelle prossime settimane si ritroveranno ad Amburgo nel progetto 'H — 100 seconds to midnight'.

'Relative calm', una macchina ipnotica di movimenti, suoni, immagini e luci, riunisce la rivisitazione di due storiche coreografie di Lucinda Childs: 'Rise' del 1981 e 'Light over water' del 1985, su musiche rispettivamente di Jon Gibson e di John Adams. Tra queste si inserisce l'inedita 'Pulcinella Suite' che Bob Wilson e Lucinda Childs hanno concepito sulla celebre composizione di Igor Stravinskij, scritta originariamente per i Ballets Russes di Djagilev, di cui quest'anno anno ricorre il centenario della prima esecuzione. A Bologna la suite stravinskijana sarà interpretata dal vivo dall'Orchestra del Teatro Comunale diretta da Tonino Battista.

"Era la metà degli anni Settanta quando chiesi a Lucinda di far parte della mia opera Einstein on the Beach a cui lavoravo con Philip Glass - racconta Robert Wilson - Alcuni anni dopo, nel 1981, Lucinda mi ha chiesto di fare le luci e disegnare lo spazio per uno spettacolo di danza che stava creando con Jon Gibson a New York. Quando abbiamo cominciato a pensare a un nuovo lavoro insieme, esattamente 40 anni più tardi, giusto nel mezzo dei giorni di isolamento della pandemia, ci è tornato in mente quello spettacolo con il titolo: Relative calm!".