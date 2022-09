Intitolato a fondatore Musicultura largo teatro Recanati

(ANSA) - RECANATI, 21 SET - A tre anni dalla morte, il Comune di Recanati rende omaggio alla figura di Pietro Cesanelli, fondatore del festival della canzone popolare e d'autore Musicultura. A lui sarà intitolato il largo antistante il Teatro Persiani. La cerimonia avrà luogo il prossimo 28 settembre, nel giorno della ricorrenza dei tre anni dalla scomparsa di Cesanelli, alle ore 18:00. Subito dopo, all'interno del teatro, verrà inaugurata la mostra fotografica "Piero Cesanelli in cento scatti", ideata e prodotta dall'Associazione Musicultura con la collaborazione della moglie Paola Promisqui.

"Con l'intitolazione del largo antistante il teatro cittadino, vogliamo rendere omaggio alla memoria di Piero Cesanelli spirito libero, geniale e illustre operatore culturale della nostra città che tanto ha amato e alla quale tanto ha dato nel corso della sua intera vita - dice il sindaco Antonio Bravi -.

Ideatore e anticipatore di nuove formule di comunicazione culturale e musicale, Piero Cesanelli rimarrà per sempre nel cuore e nella storia della nostra città".

La mostra fotografica "Piero in cento scatti" è curata da Benito Leonori e verrà allestita sul palco del Teatro Persiani dal laboratorio scenografico della Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi e dalla light design Francesca Cecarini. "L'istallazione propone un percorso dove gli affetti familiari e le amicizie di Piero si intrecciano col suo orizzonte più prettamente artistico - spiega il direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri -. La speranza è che i visitatori che hanno personalmente conosciuto Piero escano dalla mostra con la piacevole sensazione di averlo incontrato di nuovo e chi invece lo ha conosciuto solo indirettamente possa almeno per un momento sintonizzarsi sulle frequenze di quell'originalissima umanità che Piero ci ha regalato". (ANSA).