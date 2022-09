Adam Levine nega accuse tradimento ma ammette di aver esagerato

(ANSA) - NEW YORK, 21 SET - Adam Levine esce allo scoperto dopo le accuse di tradimento nei confronti della moglie Behati Prinsloo, attualmente in attesa del loro terzo figlio.

Con un post sul suo account ufficiale Instagram, il frontman del gruppo musicale Maroon 5 ha detto di non aver avuto una relazione con la modella Sumner Stroh tuttavia ammette di aver esagerato.

"Sono state dette molte cose su di me - scrive nel post - e ora voglio fare chiarezza. Ho avuto scarsa capacità di giudizio nel parlare in modo provocante con persone oltre mia moglie. Non ho avuto una relazione tuttavia ho esagerato in un periodo spiacevole della mia vita".

Il cantante ha parlato dopo che un video della Stroh è diventato virale su Tik Tok. La modella diceva di aver frequentato Levine per circa un anno e aveva anche condiviso dei messaggi privati in cui lui diceva di voler chiamare il bebe' in arrivo Sumner.

"Ok, domanda seria - si legge nel messaggio condiviso dalla modella - sto per aver un altro bimbo e se è un maschio voglio proprio chiamarlo Sumner. Va bene per te? Dico proprio sul serio".

Ancora Levine ha detto che la famiglia e la moglie sono tutto ciò che conta per lui. "E' stato l'errore peggiore che potessi fare - continua - essere così ingenuo e stupido da mettere a rischio tutto ciò che conta per me. Non succederà più. Mi prendo la piena responsabilità". (ANSA).