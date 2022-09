Tornano i Coma_Cose, dal 7 ottobre il singolo "Chiamami"

(ANSA) - ROMA, 20 SET - I Coma_Cose, duo rivelazione a Sanremo 2021 con il brano "Fiamme negli occhi" (doppio disco di platino), tornano a distanza di oltre un anno con "Chiamami", il nuovo singolo in arrivo venerdì 7 ottobre per Asian Fake/Sony Music. Il brano segna un nuovo capitolo per Fausto Lama e California e anticipa il nuovo album, in uscita in autunno. "Chiamami è un urlo a chi ti manca. Un invito a risentirsi… con gli altri, con te stesso - racconta la coppia -. Siamo tornati al nostro nucleo, alla nostra intimità che nel bene e nel male per il lavoro che facciamo spesso viene inevitabilmente distorta. Ci siamo sentiti fragili e ci siamo interrogati su tutti quei conflitti che ci circondano, sul senso delle cose in una contemporaneità che grida pietà sul 'troppo di tutto' e inevitabilmente ci siamo chiesti: che senso ha oggi fare musica?". Scritto dai Coma_Cose insieme a Fabio Dalè e Carlo Frigerio, "Chiamami" è un invito, chiaro fin dal titolo alla presenza: Chiamami, e poi parlami, cercami, pensami, parole che restituiscono l'importanza di non perdersi e di esserci l'uno per l'altra, sempre e comunque, sostenersi ed essere presenti a partire dai gesti più istintivi e fondamentali nelle relazioni umane. Come può esserlo una semplice telefonata. (ANSA).