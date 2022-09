Torna Cremona Musica, la fiera mondiale di strumenti musicali

(ANSA) - MILANO, 20 SET - La città di Stradivari si prepara ad accogliere Cremona Musica International Exhibitions and Festival, la fiera mondiale di strumenti musicali d'alto artigianato e unica Fiera di settore in Europa, dal 23 al 25 settembre a CremonaFiere. Tre giorni in cui il centro fieristico cremonese ospiterà oltre 180 appuntamenti fra concerti, recital, concorsi, mostre, presentazioni e masterclass, con eventi dal vivo al Teatro Ponchielli, all'Auditorium G. Arvedi del Museo del Violino, nel cortile di Palazzo Affaitati e nel cortile Federico II, di fronte alla Piazza del Comune.

Il centro cittadino ospiterà Cremona Musica Downtown, con musica dal vivo. Al Ponchielli prevista la finale della terza edizione del Pianolink International Amateurs Competition, concorso dedicato ai migliori pianisti amatoriali da tutto il mondo. Per Piano Experience i grandi brand pianistici porteranno in fiera artisti internazionali per il collaudato format del piano festival. L'Acoustic Guitar Village invece ospiterà tre giorni di musical dal vivo no-stop sui grandi palchi del giardino della fiera.

Musica popolare ed eventi di approfondimento culturale riempiranno gli spazi dell'Accordion Show, l'area dedicata alla fisarmonica, compreso un omaggio a Wolmer Beltrami per i 100 anni dalla nascita di uno dei fisarmonicisti più influenti del secolo scorso. Cremona Wind, l'area dedicata ai fiati, ospiterà le masterclass del sassofonista Chris Collins e del clarinettista Milan Řeřicha. La Media Lounge ospiterà poi presentazioni di libri e sarà teatro di tavole rotonde e dibattiti.

Innovativo invece la prima mondiale della performance Methaphase: dialogo contrappuntistico tra una pianista e il suo avatar dove la pianista Giusy Caruso si esibirà permettendo al pubblico di varcare la soglia performativa del reale per immergersi nello spazio virtuale ed esplorare un nuovo mondo, grazie all'integrazione della tecnologia digitale nelle arti performative dando vita così a nuove formule di spettacolo multimediale e di fruizione interattiva. (ANSA).