'Made in Ferrara' i due nuovi videoclip di Gabbani

(ANSA) - FERRARA, 20 SET - Sono 'made in Ferrara' i videoclip live de 'L'Amor leggero' e 'Tossico indipendente', due brani contenuti in 'Volevamo solo essere felici', l'ultimo album di Francesco Gabbani, che dopo aver concluso il tour estivo a Taormina tornerà dal vivo con due eventi prodotti da Vivo Concerti l'1 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e l' 8 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. I videoclip sono stati girati con la regia di Stefano Salvati. Il video de 'L'Amor Leggero' (uscito alle 10 di oggi) è stato ambientato al Castello Estense di Ferrara, maestoso simbolo della città e unico castello in Europa circondato da un fossato con acqua. Il videoclip di 'Tossico Indipendente' è stato invece realizzato fra terra e acqua nelle Valli di Comacchio, speciale set nella riserva Unesco. I clip sono stati realizzati grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Ferrara e Comacchio. Entrambi i video sono stati presentati in anteprima a 'IMAGinACTION', Festival internazionale del videoclip, al Comacchio Beach Festival. (ANSA).