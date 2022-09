Blanco chiude tour a Milano, sul palco mamma e fidanzata

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Per chiudere il suo tour dei record, sei mesi di concerti davanti a 350mila persone, con un sold out dietro l'altro, Blanco ieri sera a Milano ha voluto tutti sul palco: mamma Paola, acclamata dai 34mila dell'Ippodromo, la fidanzata Martina, gli amici e colleghi Mace, Sfera Ebbasta, Madame e Marracash.

E per l'ultima canzone del Blu Celeste Tour , quella 'Notti in bianco' con cui è esploso come fenomeno, Blanchitobebe ha voluto accanto a sé tutti, ma proprio tutti, quelli che hanno lavorato al tour, oltre a diversi ragazzi scelti sotto palco e, ovviamente, all'immancabile Michelangelo. (ANSA).