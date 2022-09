Hit Parade, Lazza polverizza record

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Lazza non conosce rivali e domina le classifiche, polverizzando un record imbattuto da oltre un decennio con "Sirio", confermandosi al comando della classifica Fimi/Gfk degli album piu' venduti in Italia della settimana dal 9 al 15 settembre 2022. Al secondo posto, new entry della settimana, troviamo Ozzy Osbourne con "Patient Number 9", che è anche in vetta nei vinili. Al terzo posto resta Rkomi con "Taxi Driver".

In quarta posizione si piazza Irama con "Il giorno in cui ho smesso di pensare", in quinta Bad Bunny con "Un verano sin ti", in sesta Blanco con "Blu Celeste", in settima Marracash con "Noi, Loro, Gli Altri".

Completano la Top Ten Paky con "Salvatore", Harry Styles con "Harry's House" e Capo Plaza con "Hustle Mixtape".

Tra i singoli ancora lui, Lazza, primo con "Ferrari", il brano di James Hype e Miggy Dela Rosa seguito da Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari. (ANSA).