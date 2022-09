Torna 'Le Strade del suono' e apre con E-utopia night

(ANSA) - GENOVA, 15 SET - Dodici concerti per festeggiare i primi dieci anni di attività. Prenderà il via la prossima settimana la decima edizione del Festival "Le strade del suono" fondato e diretto da Matteo Manzitti con l'Ensemble Eutopia. "La sfida - spiega Manzitti - è quella di portare nell'ambiente culturale genovese, ma anche nazionale, un comparto musicale che notoriamente trova poco spazio come quello della classica contemporanea. Un settore vivace a Milano, ma che conta solo una manciata di location attive in tutta Italia, al contrario delle vicine Francia e Svizzera in cui i Festival di questa impronta sono molto seguiti" In un decennio di attività il Festival si è imposto per l'originalità delle proposte: una riflessione sulla produzione contemporanea ad ampio respiro e con una vasta tipologia di eventi spettacolari, dai "semplici" concerti a spettacoli di danza, a laboratori formativi rivolti anche a giovanissimi. Il tutto in una continua ricerca sinergica con altre forze della città.

L'edizione di quest'anno prenderà il via sabato 24 settembre al Teatro della Tosse dalle 18,30: "E-utopia Night" sarà un evento multiplo e vario che vedrà la prima nazionale di "Love Story" di Francesco Filidei, brano per carta igienica eseguito su un materiale compostabile e biodegradabile. Il concerto si concluderà con l'esecuzione di Double Sextet di Steve Reich, danzato dalla Compagnia Deos di Giovanni Di Cicco. Seguirà, a neanche 24 ore di distanza, domenica 25 (dalle ore 17 al Chiostro del Museo Diocesano di Genova), l'esecuzione, a cura dell'Ensemble Zaum, di "Persephassa" di Iannis Xenakis, imponente costruzione musicale per sei percussionisti.

Il Festival proseguirà con una decina di altri appuntamenti sino al 3 dicembre.