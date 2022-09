Parte da Tokyo il tour mondiale in memoria di Ennio Morricone

(ANSA) - TOKYO, 16 SET - Prenderà il via da Tokyo la tournée mondiale "Ennio Morricone, The official concert celebration", uno spettacolo curato dallo stesso maestro prima della sua scomparsa, due anni fa, che sarà diretto da suo figlio Andrea, affermato compositore e direttore d'orchestra, già direttore dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dell'orchestra dell'Opera di Budapest.

La capitale nipponica ospiterà due date a inizio novembre nella prestigiosa International Forum Hall, per poi proseguire in altre 14 città europee, tra le quali Londra, Berlino, Parigi e Vienna. "L'evento è un regalo ai tanti amanti della musica del maestro, ma è anche un elogio alla contemporaneità di Ennio Morricone, le cui composizioni, così dinamiche e innovative, e immediatamente riconoscibili sin dalle prime note - anche a distanza di anni, continuano ad avere un successo planetario", ha detto l'Ambasciatore italiano a Tokyo, Gianluigi Benedetti nella conferenza di presentazione in residenza. Nel concerto verranno eseguito i brani più conosciuti del maestro, da 'C'era una volta in America', 'Il Buono il Brutto e il Cattivo', 'Mission', 'Gli Intoccabili', 'Nuovo Cinema Paradiso' ed 'Hateful Eight', il film per il quale Ennio Morricone ha vinto il premio Oscar nel 2016, dopo il riconoscimento onorario dell'Academy alla carriera ricevuto nel 2007. All'evento parteciperanno altri musicisti che hanno lavorato con Ennio Morricone in Giappone, con il sostegno della Tokyo Philharmonic Orchestra. Sullo schermo, inoltre, saranno proiettate alcune scene dei film più celebri, interviste e filmati delle prove che faceva Morricone. (ANSA).