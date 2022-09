Demi Lovato, "questa tournee' sara' l'ultima"

(ANSA) - NEW YORK, 15 SET - Demi Lovato sta male e non ce la fa piu' ad andare in tournee. La cantante ha annunciato che la serie di concerti 'Holy Fvck' gia' organizzata in sostegno al suo ottavo album sara' l'ultima. "Sto cosi' male che non riesco ad alzarmi dal letto", ha scritto Demi in un post poi cancellato con la foto della finestra di una camera di albergo: "Non posso farlo piu'. Questo tour sara' l'ultimo per me". Demi deve cantare martedi' a santiago del Cile. Il tour, cominciato in agosto a Des Moines nell'Iowa, ha ancora date per un mese e mezzo, con l'ultimo concerto il 6 novembre alla Toyota Music Factory di Irving in Texas. (ANSA).