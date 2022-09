Accademia della Scala protagonista del concerto al parco

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Saranno i cantanti e i musicisti dell'Accademia alla Scala quest'anno i protagonisti del 'Back to the city concert - la grande musica classica al parco', spettacolo gratuito alla Biblioteca degli alberi che, dal 2019, saluta il ritorno dei milanesi in città dopo le vacanze estive.

Il 16 settembre alle 20 gli allievi dell'Accademia diretti da Pietro Mianiti eseguiranno per gli spettatori seduti o sdraiati nell'area Cedri o a passeggio per il parco alcuni brani delle più famose opere liriche, da Trovatore, Nabucco e Traviata di Giuseppe Verdi, a Bohème di Puccini, senza dimenticare Carmen di Bizet, Guglielmo Tell di Rossini e Lucia di Lammermoor di Donizetti.

"A BAM, il pubblico è Milano nella sua generalità, è la moltitudine composita che passa con la sua quotidianità e che per un attimo si fa incantare dalla musica. Questo concerto - ha sottolineato la direttrice dell'Accademia Luisa Vinci - diventa un momento importante di crescita collettiva e scambio reciproco.

Il concerto è però il momento conclusivo di un percorso iniziato mercoledì scorso con il live set di Saturnino, l'incontro di oggi su 'Amore e libertà - L'impossibile compromesso nel teatro musicale dell'800' con il musicologo Fabio Sartorelli e il laboratorio per i bambini di sabato prossimo (alle 11 e alle 15:30) All'Opera, ragazzi. Insomma "un assaggio del magnifico mondo dell'Opera pensato per tutti" ha sintetizzato Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM, Fondazione Riccardo Catella.

"Natura e cultura si combinano in BAM con eventi di straordinaria qualità disponibili gratuitamente a tutta la comunità." ha aggiunto il direttore generale della Fondazione Kelly Russell Catella.

Il concerto, che ha il patronato di Regione Lombardia, ed è gratuito ma con prenotazione obbligatoria, rientra nel palinsesto Milano è Viva del Comune di Milano. (ANSA).