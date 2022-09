Nada, nuovo album in uscita il 7 ottobre

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Nada annuncia l'uscita del nuovo album di inediti "La paura va via da sé se i pensieri brillano".

Il nuovo lavoro dell'artista verrà pubblicato il 7 ottobre per La Tempesta Dischi / Santeria e distribuito da Audioglobe, e arriva a tre anni dal precedente disco di inediti "È un momento difficile tesoro".

Nada prosegue nel suo personale viaggio artistico e "La paura va via da sé se i pensieri brillano" è un importante tassello nel percorso di questa straordinaria artista.

L'album è stato anticipato dal primo estratto "In mezzo al mare" uscito lo scorso 5 maggio. (ANSA).