Da Fedez 130 mila euro per il nuovo skate park di Rozzano

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Oggi Fedez ha consegnato a Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano un assegno da 130 mila euro della sua fondazione che servirà per creare il nuovo skate park nella cittadina alle porte di Milano dove vive la sua famiglia.

Lui stesso su Instagram ha scritto che le risorse, donate dalla sua fondazione, serviranno "per la ristrutturazione e il rifacimento del parco comunale della città".

"Sono molto felice di contribuire alla riqualificazione della periferia dal quale provengo - ha aggiunto - e di restituire un po' dei privilegi acquisiti alla comunità di cui ancora mi sento di far parte".

Il nuovo skatepark di circa duemila metri quadrati, hanno spiegato dal Comune, sarà realizzato nel nuovo parco dello sport fra il parcheggio di piazza Foglia e l'istituto comprensivo di viale Liguria, un progetto per riqualificare una zona centrale di Rozzano con un'area ricreativa e aree attrezzate a disposizione di tutti.

Ferretti ha voluto ringraziare Fedez "sentitamente" per la sponsorizzazione che "fornisce un contributo fondamentale per la riqualificazione della nostra città e per il miglioramento dei servizi e delle strutture a disposizione di tutti i cittadini".

"Non si tratta solo di un sostegno materiale ma - ha concluso - anche di un'azione di elevata responsabilità sociale". L'inizio dei lavori per lo skatepark è previsto in autunno. (ANSA).