Luigi Strangis, il nuovo singolo Stai bene su tutto dal 16/9

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Si intitola "Stai bene su tutto" il nuovo singolo inedito di Luigi Strangis, il giovane cantautore e polistrumentista di Lamezia Terme vincitore dell'edizione 2022 di Amici, che esce venerdì 16 settembre.

"Stai bene su tutto apre ufficialmente la strada al mio prossimo album - racconta Luigi Strangis - e sono davvero molto felice che sia un brano pop rock a rappresentare questa nuova fase della mia musica. Spero vi piaccia e che pensiate anche voi che sta bene su tutto".

Dopo le tappe estive che lo hanno visto protagonista del suo primo vero e proprio tour questa estate, Strangis porterà la stessa energia anche sul palco dei suoi prossimi live il 16 novembre all'Alcatraz di Milano e il 20 novembre all'Atlantico di Roma.

"STAI BENE SU TUTTO" apre un nuovo capitolo della giovane carriera di Luigi Strangis dopo la pubblicazione del suo primo EP "Strangis", certificato ORO che contiene i brani presentati durante l'edizione 2022 di Amici (edizione che lo ha visto vincitore) tra cui il singolo, anch'esso certificato oro, "Tienimi stanotte".

Cantautore e polistrumentista, Luigi ha iniziato a suonare la chitarra a 6 anni. Oggi, a 21, oltre alla chitarra suona il pianoforte, la batteria, le percussioni e il contrabbasso.

Proprio grazie alla sua esperienza come polistrumentista a 15 anni inizia ad autoprodurre i suoi primi brani. Nel 2021, spinto dalla sua famiglia, parte da Lamezia Terme diretto a Roma e si presenta ai provini di Amici presentando l'inedito "Vivo", brano che gli regala l'ingresso al programma che poi vincerà.

Una nuova avventura attende Luigi che sarà protagonista dal 27 ottobre nei cinema del nuovo film live-action per famiglie Il Talento di Mr. Crocodile. Nel film, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, Luigi interpreta le canzoni italiane del coccodrillo Lyle, che nella versione originale sono cantate dal cantautore canadese Shawn Mendes. Diretto e prodotto da Will Speck e Josh Gordon, scritto da Will Davies, Il Talento di Mr. Crocodile vede nel cast Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy, Brett Gelman. (ANSA).