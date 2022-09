Musica e danza, la ricca stagione della Filarmonica Romana

(ANSA) - ROMA, 12 SET - ''Un ventaglio di musica, luoghi, e soggetti. Ce n'è per tutti, in particolare per le nuove generazioni per le quali ci auguriamo che la musica faccia parte della loro vita''. Paolo Baratta, presidente della Accademia Filarmonica Romana, riassume così il ricco calendario della nuova stagione di appuntamenti di musica e danza con artisti italiani e del panorama internazionale. ''La musica davanti a tutto. Proporre qualità prescindendo dalla popolarità con lo scopo di favorire esclusivamente un ascolto libro da pregiudizi'', ha aggiunto il direttore artistico Enrico Dindo, indicando il principio seguito per la composizione del cartellone. Gli undici appuntamenti con i concerti al Teatro Argentina si aprono 27 ottobre con l' Alban Berg Ensemble Wien, tra le formazioni europee di maggior prestigio, che proporrà un omaggio a Debussy per i 160 anni della nascita e Schoenberg, insieme con Vox Balenae del 1971 di George Crumb con i musicisti del quintetto - come richiesto dall' autore stesso - che suoneranno indossando una maschera. Il 2 marzo torna "a furor di popolo" il grande violoncellista Mischa Maisky con Bach. La grande danza si apre al Teatro Olimpico il 4 ottobre con il Balletto di Roma nel riallestimento del capolavoro shakespeariano Giulietta e Romeo di Fabrizio Monteverde, un classico della coreografia italiana. Seguiranno l'atteso musical The Rocky Horror Show (dal 1 al 6 novembre), con la nuova tournée internazionale per la regia di Christopher Luscombe - ''è una avventura che non vedo l' ora di cominciare'' ha detto Greg che sarà la voce recitante nelle date romane -, il ritorno della Parsons Dance Company (8-13 novembre) e dei Mummenschanz (31 gennaio-5 febbraio) che festeggiano 50 anni di successi.

