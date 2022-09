Marco Mengoni, dal 16 settembre il nuovo singolo

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Esce venerdì 16 settembre Tutti i miei ricordi (Epic Records Italy / Sony Music Italy), il nuovo singolo di Marco Mengoni che anticipa Materia (Pelle), il secondo album del progetto discografico Materia, in uscita il 7 ottobre.

Nel brano, scritto da Marco Mengoni, Alessandro La Cava, Roberto Casalino e Dario Faini, che ne firma anche la produzione come DRD, la prima per Mengoni, la voce di Marco emerge energica e racconta di una presa di coscienza dell'importanza del passato e di quei ricordi che saranno la "schiena contro il vento" per affrontare il futuro.

Materia (Pelle) è il proseguimento del progetto musicale in tre album iniziato con Materia (Terra), certificato doppio disco di platino, per mostrare le tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità. Tre album che, in tre mondi sonori differenti, rappresentano e raccontano la sua unicità musicale, attraverso il racconto di ciò che per lui è importante.

Dopo il grande successo degli show negli Stadi di Milano e Roma, Marco Mengoni tornerà a ottobre nei palazzetti d'Italia con Mengoni Live 2022 e hanno già registrato il sold out le due date a Mantova, le prime tre serate a Milano, i live a Torino, Bologna, Pesaro e la prima tappa romana.

Mengoni Live 2022 porterà Mengoni, dopo Mantova (2 ottobre e 3 ottobre), a Milano (5 ottobre, 7 ottobre, 8 ottobre, 10 ottobre), Torino (12 ottobre), Bologna (14 ottobre), Pesaro (16 ottobre), Firenze (18 ottobre), Roma (21 ottobre e 22 ottobre) ed Eboli (27 ottobre). (ANSA).