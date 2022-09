Jova Beach: il produttore, 'la terza edizione? Perché no'

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Una terza edizione del Jova Beach Party? "Non se n'è ancora parlato, è una decisione che spetta all'artista. Per quello che mi riguarda, perché no?". A dirlo è l'organizzatore e produttore del Jova Beach Party, Maurizio Salvadori, in una conferenza stampa nel corso dell'ultima tappa dell'evento, a Bresso. "Quest'anno il pubblico ha fatto una scelta precisa - ha spiegato - dalla Lombardia sono partite migliaia di persone per andare a Lignano, Roccella Jonica, Viareggio. La gente vuole andare in spiaggia perché si diverte di più". La data in montagna, ad Aosta, "è stata quella con meno pubblico, tutti hanno scelto di andare al mare. Si parla di disagi, ma non si parla mai della gioia della gente e dei commenti di chi ha partecipato. Il pubblico copre tre o quattro generazioni". (ANSA).