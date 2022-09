Festa per i 99 Posse che spengono 30 candeline

(ANSA) - NAPOLI, 09 SET - Il gruppo musicale 99 Posse celebra 30 anni con una festa all'Arena Flegrea di Napoli, tappa partenopea della loro tournée italiana, "30 anni Controvento Tour", partita a maggio. Lo storico nucleo formato da Luca "'O Zulù" Persico, Massimo Jovine e Marco Messina, insieme a Simona Boo, Giuseppe Spinelli (chitarra) e Antonio Esposito (batteria), salirà sul palco il 10 settembre (ore 21.00), insieme ad altri artisti, tra i quali Davide Toffolo, Franco Ricciardi, Lello Arena, Valerio Jovine, Mama Marjas, Speaker Cenzou.

"È bellissimo festeggiare 30 anni di concerti, dischi, incontri, collaborazioni, amicizie, vittorie e fallimenti", racconta Marco Messina. "Ed è ancora più bello festeggiarli ora, che finalmente siamo ritornati a suonare come non si faceva da tre anni. Il pubblico ci è mancato molto. Credo che questa sia una cosa importante per noi, ma anche per le persone che hanno bisogno di ritornare a vivere la musica live. È importante che la musica e gli artisti in generale diano il loro contributo per cercare di costruire un mondo migliore di quello in cui viviamo.

Un'esigenza che, se 30 anni fa era importante, oggi lo è ancora di più: non viviamo un bel presente e, ahimè, immaginiamo che il futuro, se non ci diamo da fare, sarà ancora peggiore".

Le prossime tappe saranno Milano (16 settembre), Fano (17 settembre), Verona (22 settembre), Torino (23 settembre) e Roma (24 settembre).

Il concerto rientra tra gli appuntamenti proposti dal Noisy Naples Fest. (ANSA).