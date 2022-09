Da Romics un premio per la Musica per Immagini

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Un premio per la Musica per Immagini.

E' Musicomics, annunciato da Romics e realizzato con il patrocinio di SIAE e Nuovo IMAIE, per assegnare gli speciali riconoscimenti dedicati ai professionisti della "musica per immagini" con un focus specifico sulla musica per l'animazione, i videogame, il cinema e la serialità televisiva di genere Giunto alla 29/a edizione in programma dal 6 al 9 ottobre, Romics il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games che si tiene due volte l'anno a Roma alla Fiera Roma, propone un ricco programma di conferenze, incontri con gli autori, presentazioni delle novità editoriali provenienti da tutto il mondo ed eventi speciali.

Nel corso delle sue edizioni, il festival ha sempre guardato con attenzione e curiosità ai nuovi trend e alle ramificazioni di fumetto e animazione in tutti i mondi della creatività, riservando sempre grande attenzione alla musica, ai suoi legami e contaminazioni con i mondi del cinema e della multimedialità.

Con il Premio Musicomics, Romics intende promuovere sempre più questa produzione. Personalità nazionali e internazionali di alto profilo, nel mondo della musica, selezionate da una Giuria di qualità. I premi assegnati a professionisti e produzioni italiane nel corso della prima edizione saranno: Miglior Colonna Sonora, Miglior Colonna Sonora per un Videogioco, Miglior Canzone, Miglior Doppiaggio Musicale, Miglior Interprete CineTV.

Musicomics Romics Musica per Immagini assegnerà, inoltre una Menzione Speciale alle produzioni straniere in sinergia con ACMF - Associazione Compositori Musica per Film nonché Premi Speciali dedicati alla memoria di due grandi amici del festival, il maestro Andrea Lo Vecchio e il maestro Luigi Albertelli.

Ulteriori premi istituzionali saranno assegnati da SIAE (alla migliore colonna sonora per un film d'animazione italiano) e Nuovo IMAIE (alla miglior interpretazione musicale per una sigla tv e alla miglior performance al doppiaggio per un film musicale). L'evento è in programma sabato 8 ottobre alle ore 15.30 presso il Pala Romics - Sala Grandi Eventi e Proiezioni.

