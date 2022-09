Con la Gibson chitarre per la pace in Ucraina

(ANSA) - NEW YORK, 09 SET - Chitarre per la pace, e non chitarre qualsiasi: la Gibson, mitico marchio 'made in Usa' sui cui strumenti si sono esibiti i grandi del rock and roll, ha chiamato all'appello i vip della musica per un'inedita iniziativa a sostegno della popolazione civile dell'Ucraina sotto attacco della Russia.

I liutai di Gibson hanno creato un'edizione limitata di quattro chitarre elettriche Les Paul, il modello considerato il bestseller di tutti i tempi, decorate con i caratteristici colori azzurro e oro della bandiera di Kiev. L'azienda di Nashville in Tennessee, che nel 2018 è uscita dalla bancarotta e da cui si sono serviti negli anni d'oro vip del rock da John Lennon a Jimmy Page, da Santana a Edge degli U2, ha poi chiamato all'appello musicisti affidando loro le chitarre per le tournée di quest'estate. Le chitarre saranno poi battute all'asta, accompagnate da libri autografati da Paul McCartney, Rolling Stones, Slash, Fher Olvera di Maná, Nile Rogers, Mark Knopfler, Lzzy Hale, Margo Price, Alex Lifeson, Blossoms, The Fratellis, Kasabian, Madness, Maisie Peters, Paloma Faith, The Charlatans, The Vaccines, Toyah, My Chemical Romance e dall'attore Jason Momoa. Si potrà puntare online dall'11 ottobre sul sito di Julien's Auctions durante un'asta di cimeli del rock and roll che si concluderà poi dal vivo il 12,13 e 14 all'Hard Rock Cafè di New York.

L'iniziativa è di Gibson Give, il braccio filantropico della Gibson, e il cento per cento degli incassi sarà destinato a sostegno della popolazione ucraina investita dalla guerra con Mosca. (ANSA).