Carlo Felice a Muscat inaugura stagione Royal Opera House

(ANSA) - GENOVA, 09 SET - Il Carlo Felice vola in Oman e il 22 settembre inaugura la stagione musicale della Royal Opera House di Muscat. L'iniziativa è stata illustrata dal sovrintendente Claudio Orazi, dal direttore artistico Pierangelo Conte, presenti l'assessore comunale Mario Mascia e due membri del Consiglio d'indirizzo, Luca Pirondini e Mario Menini.

L'opera scelta per lo spettacolo inaugurale sarà 'Traviata' di Verdi: interpreti principali Placido Domingo, Nino Machaidze, Vittorio Grigolo. La regia sarà di Marta Domingo, sul podio alla prima Giampaolo Bisanti e poi Domingo; le parti ballettistiche saranno interpretate dalla Compagnia di Antonio Gades.

"Con questa tournée a Muscat - ha detto Orazi - il nostro teatro concretizza un primo e significativo capitolo del progetto di internazionalizzazione dell'Opera Carlo Felice: nelle prossime stagioni sarà fondamentale per noi intensificare la presenza a Genova e in Liguria, ma altrettanto strategico sarà sviluppate progetti artistici di eccellenza in Italia e all'estero".

"Il cuore della nostra attività - ha detto Conte - è naturalmente Genova, ma noi pensiamo anche a Genova come a un punto di irradiazione della nostra produzione. L'operazione prestigiosa a Muscat non è un "mordi e fuggi" come spesso si limitano ad essere tournée internazionali. Abbiamo un progetto triennale ed è significativo che la Royal Opera House stia investendo nella formazione, con il nostro supporto, di loro masse artistiche". (ANSA).