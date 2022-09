A Bologna concerto tributo a Mikis Theodorakis

(ANSA) - BOLOGNA, 09 SET - Un ponte tra la Grecia e l'Italia, unite dalle note, dai testi e dall'eredità culturale di una delle figure più celebri ed amate del mondo ellenico. A crearlo sarà il "Concerto Tributo al grande maestro Mikis Theodorakis", in programma domenica 11 settembre alle 20.30 in piazza Lucio Dalla a Bologna.

L'evento, organizzato dalla Comunità Ellenica dell'Emilia-Romagna e dall'Associazione Mozart Italia, è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Bologna, con il patrocinio della Regione e della Federazione Enti Terzo Settore ConfCommercio Ascom Bologna e dell'Istituto Ellenico di Milano, con l'approvazione della Segreteria Generale dei Greci all'Estero e della Pubblica Diplomazia al Ministero degli Esteri greco, il cui rappresentante, il Segretario Generale Ioannis Chrisoulakis, sarà presente (con un videomessaggio) domenica sera assieme all'Ambasciatrice della Grecia in Italia Eleni Sourani, al Console Onorario a Bologna Giorgia Lambraki e alla delegata alla Cultura per Bologna e Città Metropolitana, Elena di Gioia. Il concerto sarà trasmesso in replica dall'emittente televisiva greca Ert World. A presentare la serata l'attore Filippo Lanzi; interverrà anche il giocatore del Bologna Calcio Charalampos Lykogiannis. L'evento si articolerà in parti di opere sinfoniche, brani tratti dalla musica popolare ellenica (laika), filmati, fotografie, letture di testi e ricordi. L'obiettivo del concerto è quello di raccontare la vita, i tormenti, le battaglie, le conquiste e le sconfitte, l'estro musicale e la genialità, e non ultimo l'amore per la sua terra di Theodorakis, scomparso un anno fa, attraverso le note delle sue composizioni e i suoi testi. Saranno protagoniste due orchestre, una italiana e una greca, con direttori e cantanti in rappresentanza dei due Paesi: l'ensemble greca "Romiosini", diretta da Theodoros Lazarou, e l'Orchestra Colli Morenici di Mantova, diretta da Nicola Ferraresi. Ad eseguire le arie di Theodorakis saranno la soprano Antonella Orefice ed il cantante laikos Nikos Bofilios. (ANSA).