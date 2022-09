Ultimo a Tim Music Awards per ritirare Biglietto di Diamante

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Ultimo, dopo una stagione di successi record, sarà ospite dei TIM Music Awards venerdì 9 settembre. La manifestazione, alla sedicesima edizione e condotta su Rai1 in prima serata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada all'Arena di Verona, premia la musica italiana, Ultimo, oltre a esibirsi riceverà tre riconoscimenti: Premio TIM MUSIC AWARDS per il tour ULTIMO STADI 2022 - certificato DIAMANTE da SIAE per gli oltre 600.000 spettatori del tour ULTIMO STADI 2022; Premio Assomusica per il successo del tour ULTIMO STADI 2022; Premio TIM MUSIC AWARDS per l'album "SOLO" - certificato MULTIPLATINO da Fimi/GFK. (ANSA).