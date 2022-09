Tim Music Awards, premi musica italiana con Conti e Incontrada

(ANSA) - ROMA, 08 SET - È per venerdì 9 e sabato 10 settembre l'appuntamento con i TIM Music Awards, il format, giunto alla 16/a edizione, condotto in prima serata su Rai1 da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Due serate per premiare la musica italiana in diretta dall'Arena di Verona.

Compito dei presentatori, che per l'undicesimo anno consecutivo si ritrovano insieme al timone di queste due serate speciali, quello di conferire agli artisti il premio per i risultati ottenuti con i loro album, singoli, concerti, oltre ai premi speciali Fimi, Siae, Earone, Assomusica, Arena di Verona e Tim. Sul palco saliranno: Antonello Venditti e Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso, Ariete, Biagio Antonacci, Blanco, Bresh, Brunori sas, Capo Plaza, Chiello, Coez, Colapesce e Dimartino, Dargen D'Amico, Elettra Lamborghini, Elisa, Elodie, Fabri Fibra, Fabrizio Moro, Fede, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Franco126, Gianni Morandi, Gigi D'Alessio, Gue Pequeno, Irama, Ketama, La Rappresentante di Lista, Lazza, Lele Blade, Luchè, Luigi Strangis, Mahmood, Mara Sattei, Marco Mengoni, Marracash, Maurizio Carucci, Max Pezzali, Mika, Modà, Nek, North of Loreto, Noyz Narcos, Paky, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rocco Hunt, Salmo, Sangiovanni, Shablo, Sick Luke, Tananai. E ancora: Amadeus, Mara Venier, Giorgio Panariello, Antonella Clerici, Alessandro Cattelan, Milly Carlucci, Vincenzo Salemme, Andrea Delogu, Stefano De Martino, Cristiano Malgioglio.

Verranno premiati gli Album certifiati Oro, Platino e Multiplatino e i singoli Multiplatino, tra l'1 settembre 2021 e il 31 agosto 2022. Tornano anche le premiazioni legate alle Certificazioni Siae sugli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 300mila (Platino) e 500mila (Diamante) tra settembre 2021 e settembre 2022.

L'11 settembre dalle 17:20 andrà in onda lo Speciale TIM Music Awards - Dalla radio al palco, che vedrà alla conduzione per il terzo anno consecutivo Nek, con Carolina Di Domenico. Tra gli ospiti: Aka 7even, Alex, Ana Mena, Emis Killa, Federico Rossi, Franco126, Giusy Ferreri, Malika Ayane, Marco Masini, Myss Keta, Sissi, Rettore e Tancredi. (ANSA).