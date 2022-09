Musica per Roma, verso record 150 mila presenze all'Auditorium

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Record di presenze per la stagione estiva 2022 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: 147.371 ingressi, superiori del 22.5% ai dati del 2015, fino ad oggi anno detentore del record con 120.000 presenze per la stagione. Lo fa sapere la Fondazione Musica per Roma, parlando di numeri destinati a crescere nelle prossime settimane, fino a raggiungere i 150.000 ingressi entro la fine della stagione, in chiusura il 26 settembre. "Questo successo si inscrive in un più ampio contesto, quello di una stagione estiva di grandi numeri per la musica dal vivo in Italia e a Roma - spiega Daniele Pittèri, amministratore delegato di Fondazione Musica per Roma - ma alla base degli ottimi risultati vi è una strategia che parte da lontano, progressiva negli anni. Le selezioni operate in fase di elaborazione del palinsesto, la scelta operata nel 2017/18 di usare il parterre della Cavea anche con posti in piedi aumentandone la capienza, la decisione di proseguire ininterrottamente la programmazione anche nelle due estati 2020 e 2021 caratterizzate dalle restrizioni per il covid: questi e altri orientamenti strategici hanno favorito l'espansione e la fidelizzazione dei pubblici e i numeri lo dimostrano".

Alla base - si sottolinea - una strategia che risponde alle nuove esigenze dei pubblici: continuità degli spettacoli, anche durante le estati 2020 e 2021 e orientamento alla musica rock, pop ed elettronica, con promozione di artisti stranieri e ben 5 date uniche italiane in esclusiva. Da qui l'ampliamento del pubblico ai giovani e giovanissimi (notevoli le fasce 15-20, 20-25 e 25-30, pubblici non abituali) e dei fuori regione, sempre più presenti agli spettacoli con il format del parterre in piedi.

Bene anche Casa del Jazz, anch'essa gestita dalla fondazione, che dal 5 giugno al 7 agosto ha registrato ottimi numeri: 60 eventi realizzati (di cui 7 sold out e 49 parte di Summertime, la rassegna autoprodotta), 25.960 presenze totali (di cui 21.124 relative a Summertime), e un totale di 430.105 euro di incasso.

(ANSA).