Marco Masini, 14 ottobre esce Live At Teatro della Pergola

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Uscirà il 14 ottobre "Live At Teatro della Pergola" di Marco Masini, uno speciale Box Limited Edition con la registrazione del concerto acustico tenutosi il 9 maggio 2021 in diretta streaming dal Teatro della Pergola di Firenze.

Il live è stata l'occasione per ascoltare i grandi successi di Masini in veste acustica, oltre ad alcuni brani riscoperti appositamente per lo show. Sul palco insieme a lui Massimiliano Agati, Cesare Chiodo e Lapo Consortini.

Il box, prodotto da Momy Records e Concerto Srl, distribuito da BMG, conterrà Doppio vinile 12'' (Purple Edition); Digipack CD + DVD; Copia dello spartito originale di ''Disperato'' autografato; 5 card; Slipmat.

Prosegue intanto "T'innamorerai di noi - Oltre 30 anni insieme", il nuovo tour di Masini, che lo vedrà impegnato fino al 2023: show nati dall'esigenza di Marco di ringraziare il proprio pubblico per questi oltre 30 anni trascorsi insieme, innamorati gli uni degli altri. Queste le prossime date: 16 settembre Fiesole (FI), 24 settembre Taormina (ME), 22 novembre Napoli, 28 novembre Genova, 1 dicembre Bergamo, 3 dicembre Torino, 4 dicembre Ferrara, 6 dicembre Firenze, 7 dicembre Cremona, 10 dicembre Assisi, 17 dicembre Livorno, 19 dicembre Milano, 20 dicembre Padova, 9 gennaio Roma.

Nel 1990 usciva nei negozi "Marco Masini", l'omonimo primo album dell'artista toscano che nel corso degli anni ha pubblicato undici album in studio rimasti nel cuore degli italiani. Indimenticabili anche singoli come "T'innamorerai", "Bella Stronza", "Ci vorrebbe il mare", "L'uomo volante", "Raccontami di te" o, ancora, "Spostato di un secondo", brano con cui ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2017. (ANSA).