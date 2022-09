Festa della Luna o mezz'autunno, tra Padova e Lecce

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Secondo il calendario tradizionale cinese, il settimo, l'ottavo e il nono mese costituiscono la stagione autunnale.

La Festa della Luna è chiamata anche Festa di Mezz'autunno 中秋 poiché cade nel 15° giorno dell'8° mese lunare (quest'anno il 10 settembre), esattamente nel mezzo della stagione, quando il caldo dell'estate ha ceduto il passo al fresco tempo autunnale, segnato da cieli azzurri e lievi brezze. In questo giorno la luna si trova alla massima distanza dalla Terra e in nessun altro periodo è così luminosa. In quel momento, come dicono i Cinesi, la luna è perfettamente rotonda ed evoca la compiutezza e l'unità della famiglia riunita.

L'Associazione Culturale "Il Filo Di Seta", come da tradizione, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, in occasione della celebrazione di questa festività (la seconda per importanza nella cultura cinese), propone "La Luna in Versi", un Reading musicale bilingue che celebra la Luna attraverso la lettura di poesie cinesi classiche e contemporanee, che dara' l'inizio della seconda edizione del progetto "Cina e' viCina".

Ghirlande di suoni e suggestioni vocali accompagnano lo spettatore in questo viaggio tra culture.

I musicisti Angelo Urso (contrabbasso), Antonio Cotardo (flauti), Gioele Nuzzo (didgeridoo e percussioni) tessono con maestria un intreccio avvolgente di note in cui June Liu (voce cinese) e Massimo Colazzo (voce italiana e direzione artistica) raccontano la bellezza, lo stupore e l'incanto dell'uomo davanti alla contemplazione della Luna.

Il reading musicale si terrà il 9 settembre alle 19, ospitato dalla Dimora Artistica "L'Aia di San Giorgio" a Vignacastrisi, in provincia di Lecce. L'evento inoltre, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell'Associazione. (ANSA).