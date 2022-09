Coldplay, evento speciale live al cinema il 29 ottobre

(ANSA) - ROMA, 08 SET - I Coldplay hanno annunciato un evento speciale in occasione dello spettacolare Tour Mondiale Music of the Spheres dal vivo dallo Stadio River Plate di Buenos Aires.

L'evento in contemporanea mondiale sarà proiettato in migliaia di cinema in più di 70 paesi del mondo.

In Italia "Coldplay. Music of the Spheres. Live Broadcast from Buenos Aires" è in programma il 29 ottobre alle 16.30 e in replica alle 20. Le prevendite apriranno alle 20 del 15 settembre. L'elenco delle sale sarà disponibile su nexodigital.it e su coldplaycinema.live.

L'evento offrirà ai fan di tutto il mondo la possibilità di assistere all'acclamato concerto dal vivo della band. L'album Music Of The Spheres è già certificato oro in Italia e ha venduto oltre 1,5 milioni di copie in tutto il mondo.

L'evento è distribuito nei cinema italiani in esclusiva da Nexo Digital in collaborazione coi media partner Radio Deejay e MYmovies.it, Live Nation e Warner Music Italy. (ANSA).