Fred Hersch, 'Una magia suonare con Enrico Rava'

(ANSA) - ROMA, 07 SET - "Sembrava che fosse appena avvenuta una magia. E' stata una delle registrazioni più facili e divertenti che abbia mai fatto". Fred Hersch descrive così l'incontro con Enrico Rava per incidere il disco 'The Song Is You' in uscita in cd il 9 settembre per l'etichetta Ecm. Negli otto brani scelti per questo primo lavoro in duo il pianista americano e il trombettista italiano, qui al flicorno, hanno riassunto la classe e l'eleganza di un dialogo musicale in cui l'improvvisazione gioca un ruolo fondamentale.

I due fuoriclasse del jazz affrontano standard come "The Song Is You" di Jerome Kern, "Mysterioso" e "Round Midnight" di Thelonious Monk, "Retrato em Branco e Preto" di Jobim e "I'm Getting Sentimental Over You" di George Bassman. Due i brani con la loro firma, "Child's Song" scritto da Hersch nel 1983, e "The Trial" di Rava. E' un saggio bellissimo della capacità dei due artisti mostrate anche dal vivo di creare suoni raffinati e atmosfere avvolgenti, soprattutto quando la musica nasce sul momento, negli scambi in cui ognuno si muove con discrezione e invita l' altro proseguire.

Realizzato nel novembre scorso nell'Auditorium della Radio Svizzera di Lugano, il disco li vede insieme per la prima volta, ma il risultato fa pensare a un viaggio comune e a un'intesa che arriva da lontano. "Il duo - dice Hersch all'ANSA - è nato da un'idea del mio manager europeo e del manager di Enrico.

Naturalmente ognuno conosceva bene il modo di suonare dell' altro, quindi c'era molto rispetto reciproco. Abbiamo fatto qualche concerto nel luglio del 2021, poi ci siamo presi qualche mese di pausa per affrontare alcuni problemi di salute. Ci siamo divertiti molto e la ECM si è subito interessata a una registrazione".

Il disco, che a novembre uscirà anche in vinile, documenta il percorso avviato dal duo in questi mesi con i concerti in molte città italiane che proseguirà il 30 ottobre a Piacenza, il 1 novembre a Forlì e il 2 a Udine. (ANSA).