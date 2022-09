Al Green Village di Elisa si pedala per l'ambiente

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Prosegue l'impegno di Ticketmaster, il Ticketing Partner del tour di Elisa che la prossima settimana fa tappa a Milano per poi andare a Roma, a favore della sostenibilità ambientale. Nell'ambito della partnership siglata con Legambiente, il pubblico verrà invitato a partecipare a un gioco che consiste nel pedalare su biciclette con rulli. Per ogni 15 chilometri percorsi, Ticketmaster farà una donazione a Legambiente destinata alla piantumazione e alla cura di un albero.

"Fermare la febbre del pianeta nell'interesse delle future generazioni", per dirla con le parole del presidente di Legambiente Stefano Ciafani, è l'obiettivo dell'iniziativa in programma al Green Village del tour di Elisa. "Mai come in questi ultimi mesi il tema della sostenibilità ambientale è stato proponderante, per gli effetti sempre più visibili e impattanti del cambiamento climatico - commenta Daniele Bei, Managing Director di Ticketmaster Italia - e arrivando a polarizzare l'attenzione anche nel nostro settore, quello degli eventi live. Le azioni per invertire questa tendenza sono alla portata di ciascuno di noi e, come abbiamo già avuto modo di dire, partono da gesti minimi. Siamo certi che i fan ci accompagneranno su questo percorso, chilometro dopo chilometro, verso l'obiettivo della riforestazione e della diffusione di comportamenti più compatibili con la salvaguardia del pianeta".

(ANSA).