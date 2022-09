Kylie Minogue, 21/10 riedizione in vinile di Impossible Princess

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Il 21 ottobre esce per la prima volta in vinile in edizione limitata la riedizione di "Impossible Princess", l'iconico album di Kylie Minogue che quest'anno compie 25 anni dalla sua uscita.

"Impossible Princess", originariamente pubblicato nel 1997, è stato il sesto album in studio di Kylie Minogue e segna un ulteriore allontanamento dalle sue radici pop sia per il sound che per i testi. Dal disco sono stati estratti i singoli "Breathe", "Cowboy Style", "Some Kind Of Bliss" e "Did It Again", e i brani al suo interno riflettono i diversi stili musicali con cui l'artista stava sperimentando alla fine degli anni '90, come la Trip-Hop, il Brit-Pop, il rock, l'elettronica e la dance. Con la straordinaria fotografia di Stéphane Sednaoui, "Impossible Princess" è uno degli album più importanti della carriera di Kylie. L'album sarà disponibile in vinile arancione, vinile viola con stampa artistica in rilievo, vinile picture disc e vinile viola trasparente (questi ultimi due disponibili in esclusiva sullo store online di Kylie). Tutti i vinili sono contenuti all'interno di una custodia apribile con la grafica originale del disco.