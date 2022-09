Francesca Michielin, nuovo singolo Occhi grandi grandi dal 9/9

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Francesca Michielin segna un'altra tappa verso il nuovo progetto discografico con il singolo Occhi grandi grandi, in arrivo il 9 settembre per Columbia Records/Sony Music Italy. Francesca è coautrice assieme a Davide Petrella e Stefano Tognini e coproduttrice del brano con Zef e E.D.D.

Occhi grandi grandi arriva a pochi giorni dalla pubblicazione della nuova stagione del podcast Maschiacci - Per cosa lottano le persone discriminate oggi?, ideato e condotto dalla cantautrice, che dopo aver debuttato con Alessandro Zan, torna con un nuovo episodio che vede la partecipazione di Claudio Marchisio. I due progetti si aggiungono ai già svelati tasselli del nuovo capitolo con cui la cantautrice festeggia i dieci anni di carriera dalla vittoria sul palco di X Factor, dove sarà dal 15 settembre nella veste di conduttrice.

Naturale prosecuzione della nuova e inedita onda musicale, sarà il tour bonsoir! - Michielin10 a teatro - dodici date in partenza il 25 febbraio 2023, giorno del suo compleanno, che la porteranno a calcare i palchi dei teatri in giro per l'Italia.

Queste le date: 25 febbraio Pordenone, 26 febbraio Trento, 1 marzo Roma, 7 marzo Firenze, 11 marzo Fermo, 18 marzo Mantova, 20 marzo Milano, 23 marzo Torino, 31 marzo Lecce, 5 aprile Bologna, 13 aprile Palermo, 14 aprile Catania. (ANSA).