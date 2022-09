Al Museo di Villa Giulia cinque serate con Schubert

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Musicare luoghi d'arte e sedi museali importanti con creatività e spirito divulgativo, creando così intrecci di senso e bellezza che possano coinvolgere un pubblico trasversale e sempre più ampio. E' lo scopo di Musitaly, messo in campo da Promu in collaborazione con il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia che per questa seconda edizione si concentra dal 13 al 17 settembre sulla figura di Franz Schubert.

Ogni serata sarà aperta dalle "Schubertiadi", dialoghi con personalità del mondo della cultura condotti dal compositore e divulgatore Francesco Antonioni, seguite da un concerto affidato a interpreti eccellenti, come il Trio di Parma nella serata di apertura con "l'Opera 100", quindi il Quartetto Mirus il giorno seguente con il capolavoro "La Morte e la Fanciulla", noto ad un pubblico più ampio grazie all'omonima opera teatrale di Ariel Dorfman da cui fu tratto il film del '94 di Roman Polanski. Il 15 settembre è in programma un impaginato tra Mahler e Schubert eseguito da cinque artisti del panorama internazionale - Francesco Senese (violino), Simone Briatore (viola), Gabriele Geminiani (violoncello), Alberto Bocini (contrabbasso) e Andrè Gallo (pianoforte), provenienti dal mondo abbadiano e di Santa Cecilia, riuniti per l'esecuzione de "La Trota".

Nelle due serate finali saranno in scena i Solisti di Pavia con il violoncellista Enrico Dindo nel Quintetto per due violoncelli e il 17 settembre l'ensemble Il Pomo d'Oro con l'"Ottetto". I concerti si svolgeranno nel cinquecentesco Giardino Centrale di Villa Giulia, capolavoro dell'architettura rinascimentale che ospita dal 1889 il Museo più importante al mondo sulla civiltà etrusca e preromana. (ANSA).