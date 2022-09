Tiziano Ferro, dal 9/9 il nuovo inedito La Vita Splendida

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Si intitola "La Vita Splendida", il singolo inedito di Tiziano Ferro disponibile dal 9 settembre, che apre la strada al prossimo album dell'artista in uscita l'11 novembre che si intitolerà "Il mondo è nostro" (Virgin Records/Universal Music Italia).

Il brano segna la collaborazione con due tra i più apprezzati artisti della scena italiana, Brunori SAS e Dimartino, che firmano il brano con Tiziano per il suo ritorno alle scene.

"La vita splendida è un dialogo ipotetico con una mia cara amica, una persona con cui sono cresciuto, mi sono confrontato a 20, 30 e 40 anni", racconta Tiziano Ferro che aggiunge: "Durante tutti questi anni ci siamo confrontati su insicurezze e fragilità, ci siamo raccontati i momenti belli e quelli più difficili delle nostre vite e questa canzone, a tratti esistenziale, vuole celebrare l'amicizia e il rapporto di dialogo tra due amici. Al centro di questa conversazione c'è ovviamente la vita. Anche se passiamo attraverso strade tortuose e curve impegnative il bilancio finale è sicuramente ottimista, liberatorio".

Tiziano, che ha appena festeggiato i 20 anni di carriera, pubblicherà il suo nuovo progetto discografico - l'ottavo album di inediti della sua carriera - a tre anni di distanza dall'ultimo lavoro di studio "Accetto Miracoli" (3 dischi di platino). "Il mondo è nostro" conterrà 13 brani inediti ed è stato scritto da Tiziano Ferro e registrato a Los Angeles in questi 3 anni.

Intanto sono state annunciate le date live del TZN 2023 negli stadi, dopo che il tour originariamente previsto per il 2020, poi spostato al 2021, è stato successivamente cancellato.

Questo il calendario: 7 giugno Lignano Sabbiadoro, 11 giugno Torino, 15, 17 e 18 giugno Milano, 21 giugno Firenze, 24 e 25 giugno Roma, 28 giugno Napoli, 1 luglio Bari, 4 luglio Messina, 8 luglio Ancona, 11 luglio Modena, 14 luglio Padova. (ANSA).