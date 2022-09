The Weeknd sospende concerto dopo 3 canzoni, problemi alla voce

(ANSA) - NEW YORK, 05 SET - Il SoFi Stadium di Los Angeles era tutto esaurito sabato sera per il concerto di The Weeknd, ma il cantante ha improvvisamente interrotto lo spettacolo dopo sole tre canzoni e 15 minuti sul palco. Mentre si esibiva in "Can't Feel My Face" la star 32enne si è improvvisamente allontanata dal palco, poi è rientrata scusandosi in lacrime con i suoi 70 mila fan.

"Non so cosa sia successo quando ho urlato, ma ho perso la voce - ha detto The Weeknd - La mia voce si è spenta durante la prima canzone e sono devastato. Non voglio fermare lo spettacolo ma non posso darvi il concerto che voglio in questo momento".

"Mi assicurerò che tutti stiano bene, che vi ridiano i vostri soldi, farò uno spettacolo molto presto per voi, vi prometto che ti farò perdonare con una nuova data", ha aggiunto. (ANSA).