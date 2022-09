Jovanotti, a Bresso saremo un mare

(ANSA) - MILANO, 05 SET - "Sabato prossimo 10 settembre: ultima chiamata volo JBP2022 all'aeroporto di Bresso, a Milano.

Vi aspettiamo, saremo un mare, l'Oceano Pacifico di @jovabeachparty carico e pronto per la più grande festa del sistema solare!": così Jovanotti su facebook dà appuntamento ai suoi fans per la data milanese, l'ultima del suo Jova beach Party.

"Iniziamo alle 14 e non ci fermiamo più - promette - fino a che ci staccano la corrente noi andiamo avanti...e anche dopo! Non vedo l'ora di vedervi e di essere lì insieme a tutti voi e agli ospiti che arriveranno, annunciati e a sorpresa, a passare una giornata bella insieme. A sabato!!!! ". (ANSA).