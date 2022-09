All'asta per beneficenza partita a scacchi con Andrea Bocelli

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Una partita a scacchi con Andrea Bocelli, un'opera d'arte o un concerto per il miglior offerente.

Catawiki, la piattaforma online per la compravendita di oggetti speciali, e la Andrea Bocelli Foundation (ABF) annunciano una partnership strategica con l'obiettivo di raccogliere fondi per "ABF Voices of", un progetto incentrato sulla responsabilizzazione dei giovani attraverso la loro partecipazione a cori potenzialmente preziosi per il futuro.

Tra il 5 e il 18 settembre, Catawiki offrirà un'asta di beneficenza online con esperienze e oggetti legati ad Andrea Bocelli, e l'opportunità di vivere in prima persona alcune delle sue passioni più forti come la musica, gli scacchi e l'arte.

Gli oggetti all'asta provengono anche dalla famiglia e dagli amici del tenore, come i cantanti Matteo Bocelli e Giovanni Caccamo, e dalla stessa ABF che, dal 2011, si dedica al sostegno delle persone e delle comunità sia in Italia che all'estero.

Il 100% dei fondi raccolti servirà a finanziare il progetto "ABF Voices of", una creazione continua di cori innovativi in paesi e circostanze socialmente, economicamente e culturalmente svantaggiati. Una data fondamentale per l'iniziativa sarà il concerto dell'artista a Marostica (VI) il 14 settembre; un evento in tema con la rievocazione biennale della partita a scacchi giocata nel Rinascimento. "Il potere dell'educazione musicale, insieme al sistema di sostegno di una comunità, ha il potenziale di avere un impatto radicale e positivo sulle vite delle persone. Aver sperimentato l'immenso valore che il progetto 'ABF Voices of' ha avuto sui quasi 100 bambini che vi hanno partecipato fino ad oggi è notevole", ha dichiarato Bocelli.

Tra i lotti all'asta: una partita a scacchi, una delle sue passioni preferite, con Bocelli; un'opera d'arte della storia della Fondazione Bocelli, un pezzo di Fer Forgè, realizzato a mano nella regione di Haiti dove è iniziato il progetto pilota "Voices of" Haiti; un'esperienza per due persone, a partire dal concerto del maestro al Teatro del Silenzio nel 2023 a Lajatico, dove il coro "ABF Voices of Peace - Italy" ha debuttato quest'anno. Tra gli altri oggetti in palio anche oggetti autografati da Bocelli e da suo figlio Matteo. (ANSA).