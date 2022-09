Il 'Jazz per le terre del sisma' riparte da Borgo Rivera

(ANSA) - L'AQUILA, 03 SET - Un nuovo arrivo per una nuova partenza: quello del Cammino solidale giunto all'Aquila da Camerino (Macerata) attraverso ben quattro regioni (Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo) per dare il via all'ottava maratona jazz. La manifestazione, legata a iniziative benefiche in favore delle aree colpite dai terremoti 2009 e 2016/17, si ripropone come una vetrina sul jazz italiano. Dal 2015, circa 3.500 musicisti si sono alternati sui vari palchi. Oltre 200 i jazzisti in questa edizione.

Anche stavolta, l'apertura a Borgo Rivera, con le note del concerto inaugurale a sovrapporsi sul rumore dell'acqua della fontana delle Novantanove cannelle. Davanti a questa si sono disposti Beppe Scardino (sax baritono), Glauco Benedetti (tuba), Filippo Ceccarini (tromba), Tony Cattano (trombone), Daniele Paoletti (rullante), Simone Padovani (grancassa) dell'Orchestrino. In prima fila, il gruppo dei marciatori guidato dalle marchigiane Sofia Bracalenti e Maria Pia Melonari.

"Tornare all'Aquila ogni anno è una grande emozione - ha detto Corrado Beldì, presidente dell'Associazione Jazz italiano all'Aquila -. Quest'anno c'è una manifestazione ancora più partecipata grazie a tutto il sistema dei festival italiani".

Dodici complessivamente le aree concerto, tra scorci, piazze, vicoli e librerie. Le location in viale delle Medaglie d'Oro, piazza Santa Margherita, piazza Chiarino, Chiostro Palazzo Cipolloni Cannella, Portici dei Quattro Cantoni, piazzetta del Sole, Oratorio di Sant'Antonio dei cavalieri de Nardis, Casa dello Studente, Auditorium del Parco, libreria Colacchi. Main stage in piazza Duomo. Tra gli ospiti anche Enrico Rava in un atteso ritorno all'Aquila, insieme alla giovane violinista Anais Drago.

Durante le due giornate di festival sono previsti riconoscimenti a Rosetta Jazz Club di Matera (migliori club); Zoe Pia (Il jazz va a scuola), Giovanni Bonandrini (etichette indipendenti), Giovanni Iacovella (giovani visionari), Pino Ninfa (associazione fotografi), Festival "Una Striscia di Terra Feconda" (Gender Equality), Iseo jazz (Festival italiano), Fausto Savatteri (Nuove direzioni). Premio speciale a Roberto Masotti, consegnato a Silvia Lelli, premio alla carriera a Franco D'Andrea. (ANSA).