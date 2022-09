Rock in Rio riparte dopo 3 anni di stop per pandemia

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 02 SET - Inizia oggi, a Rio de Janeiro, con l'attesissimo concerto della band americana Iron Maiden, una nuova edizione di Rock in Rio Brasile. La vendita dei biglietti per il festival musicale ha registrato il tutto esaurito in poche ore.

Un centinaio di fan degli Iron Miden, gruppo che ha suonato nella prima edizione di Rock in Rio del 1985, dalle 9 di stamani (le 14 italiane) erano già all'ingresso principale della Città del Rock, situata nella parte occidentale della metropoli carioca, in attesa dell'apertura dei cancelli, prevista per le 14 locali.

Sul palco per tutto il fine settimana si esibiranno vari artisti internazionali, tra i quali Justin Bieber e Demi Lovato.

La programmazione riprenderà giovedì prossimo e proseguirà senza interruzioni fino a domenica 11 settembre, concludendo la prima edizione svoltasi dal 2019, a causa delle sospensioni dovute alla pandemia di coronavirus. (ANSA).