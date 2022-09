Kendrick Lamar, fuori a sorpresa il corto "We cry Together"

(ANSA) - ROMA, 02 SET - È uscito a sorpresa il corto "We Cry Together" con protagonisti Kendrick Lamar e Taylour Page. Il video, diretto da Jake Schreier, Dave Free con lo stesso artista, è stato girato in presa diretta dal vivo il 15 marzo 2020. A poche ore dalla pubblicazione la clip è balzata subito in testa fra i videoclip più visti su YouTube.

Il nuovo album del rapper vincitore del premio Pulitzer, Kendrick Lamar, è stato pubblicato in formato vinile il 26 agosto. Mr. Morale & The Big Steppers è un progetto già divenuto iconico.

L'album include le collaborazioni con Beth Gibbons dei Portishead, la nuova regina dell'Rnb Summer Walker, Sampha, Ghostface Killah, Blxst, Amanda Reifer, Taylour Paige, Kodak Black, Baby Keem, Sam Dew e Tanna Leone. Tra i produttori spiccano invece Pharrell Williams, Boi-1da e DJ Khalil.

La cover è stata scattata dalla fotografa Renell Medrano.

Si tratta del primo album di inediti dell'artista dall'ultimo disco DAMN. (2017) e dalla colonna sonora del film Marvel campione d'incassi, Black Panther. È stato l'artista ad informare di tutti gli aggiornamenti attraverso il suo sito oklama.com e sui propri profili social. (ANSA).