Hit parade, Muse in vetta tolgono primato a Lazza

(ANSA) - ROMA, 02 SET - "Will Of The People", il nuovo album dei Muse, debutta direttamente al numero 1 della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana, nonché di quella dei vinili. In un mercato dominato dalla musica italiana, i Muse - unica new entry in top ten - sono i soli artisti internazionali, insieme ad Harry Style (che è settimo con Harry's House), ad aver raggiunto questo traguardo in tutto il 2022. La band è riuscita anche nell'impresa di togliere il primato a Lazza, da settimane re indiscusso della classifica, che è secondo con Sirio.

A seguire, mantengono le posizioni Irama con Il giorno in cui ho smesso di pensare (terzo), Rkomi con Taxi Driver (quarto) e Blanco con Blu Celeste (quinto). Guadagna invece ben 5 posizioni il rapper Bad Bunny con Un verano sin ti. Chiudono la classifica Fedez con Disumano (ottavo), il Premio Tenco Marracash con Noi, Loro, Gli Altri (nono) e Capo Plaza con Hustle Mixtape.

Tra i singoli, scambio di cortesie tra i Pinguini Tattici Nucleari, di nuovo primi con Giovani Wannabe, e i vincitori del Power hits Estate Fedez, Tananai e Mara Sattei con La Dolce Vita.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti dal 26 agosto al 1 settembre:

1) WILL OF THE PEOPLE, MUSE (WARNER RECORDS-WARNER MUSIC)

2) SIRIO, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) IL GIORNO IN CUI HO SMESSO DI PENSARE, IRAMA (ATLANTIC-WARNER MUSIC)

4) TAXI DRIVER, RKOMI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) BLU CELESTE, BLANCO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

6) UN VERANO SIN TI, BAD BUNNY (RIMAS ENTERTAINMENT LLC- THE ORCHARD)

7) HARRY'S HOUSE, HARRY STYLES (COLUMBIA-SONY MUSIC)

8) DISUMANO, FEDEZ (COLUMBIA-SONY MUSIC)

9) NOI, LORO, GLI ALTRI, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

10) HUSTLE MIXTAPE, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/ATLANTIC-WARNER MUSIC)

Questa la classifica dei singoli più scaricati:

1) GIOVANI WANNABE, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA-SONY MUSIC)

2) LA DOLCE VITA, FEDEZ, TANANAI & MARA SATTEI (COLUMBIA/CAPITOL-SONY MUSIC)

3) TROPICANA, BOOMDABASH & ANNALISA (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

4) CARAMELLO, ROCCO HUNT, ELETTRA LAMBORGHINI E LOLA INDIGO (EPIC-SONY MUSIC)

5) S!R!,THASUP FEAT. LAZZA & SFERA EBBASTA (ARISTA/COLUMBIA/ISLAND-SONY MUSIC)

Ecco, infine, la classifica dei vinili:

1) WILL OF THE PEOPLE, MUSE (WARNER RECORDS-WARNER MUSIC)

2) AN EVENING WITH SILK SONIC, BRUNO MARS,ANDERSON .PAAK & SILK SONIC (ATLANTIC-WARNER MUSIC)

3) MR. MORALE & THE BIG STEPPERS, KENDRICK LAMAR (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

4) FINALLY ENOUGH LOVE, MADONNA (WARNER RECORDS-WARNER MUSIC)

5) HARRY'S HOUSE, HARRY STYLES(COLUMBIA-SONY MUSIC). (ANSA).