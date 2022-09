Gregory Potter, la leggenda del jazz-soul a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 02 SET - La leggenda del jazz-soul Gregory Porter arriva in Italia con "A special evening with Gregory Porter", un esclusivo tour di sole 2 tappe italiane che lo vedrà protagonista al Teatro Dal Verme di Milano (venerdì 18 novembre) e al Gran Teatro Geox di Padova (sabato 19 novembre), due serate evento prodotte da ZedLive e volute dalla co-fondatrice Valeria Arzenton, imprenditrice dello spettacolo dal vivo e da Icona Music. Il tour è stato presentato in occasione della 79/a Mostra di Venezia. "Mi piaceva l'idea di presentare il mio tour italiano in questa atmosfera. Il cinema - ha detto Porter - è un amore di famiglia, mi hanno sempre affascinato i kolossal hollywoodiani che a volte sono stati per me fonte di ispirazione per creare le mie canzoni (alcuni suoi brani hanno fatto da colonna sonora a film di grande successo come The Avengers e Animali Fantastici e dove trovarli). Porter, dopo una lunga pausa causata dalla pandemia, torna quindi sulla scena musicale mondiale e lo fa con Still Rising (Decca Records/Blue Note), un doppio album contenente 34 tracce tra brani inediti, cover, duetti e una selezione speciale delle sue canzoni più amate. Il primo disco include cinque tracce nuove, due nuovi arrangiamenti e nove tra le tracce più amate di Gregory Porter. Il secondo disco include cover e duetti mozzafiato e vanta collaborazioni con Paloma Faith,Moby, Jamie Cullum, Jeff Goldblum e molti altri. Il nuovo brano e primo singolo dall'album è 'Dry Bones', scritto e prodotto da Troy Miller (Diana Ross, Rag'n'Bone Man & Emeli Sandé). (ANSA).